В Ивано-Франковске вечером в пятницу, 30 июля, произошел пожар в студенческом общежитии Национального медицинского университета.

Спасателям удалось эвакуировать 88 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, ЧП произошло около 21:20. Возгорание случилось на пятом этаже девятиэтакжки. На место вызвали спасателей. Уже почти к 22:00 им удалось побороть пламя. Во время ликвидации пожара огнеборцы эвакуировали 88 студентов.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Тушением пожара занимались 42 спасателя и 10 единиц спасательной техники.

Фото: if.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве хулиган сообщил о минировании жилого дома, чтобы понаблюдать за работой спасателей, сидя на остановке. Он был вычислен сотрудниками правоохранительных органов в течение часа.

Ранее мы сообщали о том, что в Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом. Трое из них оказались в тяжелом состоянии. После полуночи 17 июля в Ивано-Франковске по улице Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества. Вероятно, он и стал причиной отравления.