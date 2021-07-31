По состоянию на утро субботы, 31 июля, в Украине стало на 916 пациентов с коронавирусом больше. Уже второй день подряд число новых случаев превышает отметку в 900.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки больше всего заболевших обнаружили в Киеве, там коронавирус подтвердился у 176 человек. Также много новых пациентов в Одесской (85), Донецкой (73) и Харьковской (70) областях.

По информации Минздрава, 30 июля в Украине в больницы попали 486 человек с ковидом, скончались 15 пациентов. Выздоровели 510 человек.

Общее число случаев коронавируса у нас в стране достигло 2 252 785. Летальными из них оказались 52 945. Уже выздоровели 2 186 863 пациента.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, лишь за прошлый месяц Covid-19 стал распространяться по планете в два раза быстрее. Уже в течение двух недель количество заражений в мире превысит отметку в 200 миллионов человек.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине уже несколько недель говорят о приближении третьей волны коронавируса. По прогнозам властей, она может случится в конце августа или начале осени - когда все будут возвращаться из отпуска.

Также мы сообщали, что в Минздраве Украины также разрабатывают систему QR-кодов, которые станут своеобразным пропуском для тех, кто привился от ковида либо же переболел.