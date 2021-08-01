На одной из заправок города Чоп Закарпатской области пассажиры автобуса, хасиды, решили размяться танцем, пока водитель наполнял баки горючим. Импровизированная дэнс-вечеринка произошла в ночь на 30 июля.

Видео зажигательных танцев появилось в Ютубе.

Весело пляшущих хасидов сняли очевидцы, случайно оказавшиеся на АЗС. Куда и откуда направлялись религиозные евреи, неизвестно. Но их поездка явно не была скучной.

Обычно хасиды прибывают в Украину на главные еврейские праздники ради паломничества в Умань Черкасской области, где похоронен почитаемый ими рабби Нахман Бреславский. Как сообщала в конце мая "Страна", религиозные евреи предложили создать в Умани единый центр паломничества. Там паломники смогут официально регистрироваться, оплачивать туристический сбор и решать другие вопросы.

Также мы рассказывали, как местные власти Умани собираются организовать пропуск на территорию паломничества хасидов в условиях пандемии коронавируса во время еврейского Нового года. В этом году Рош ха-Шана выпадает на начало осени, его будут праздновать с 6 по 8 сентября.