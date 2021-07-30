Тимофей Милованов, который стал главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности, подтвердил сегодняшнюю драку с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.

Об этом он сообщил в комментарии в соцсети Facebook.

"Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он был сел в тюрьму", - написал Милованов, отвечая на вопрос в комментариях, правдив ли факт про драку.

В комментарии "Стране" Милованов также подтвердил, что Александр Данилюк ударил его в глаз.

По словам Милованова, поводом для конфликта послужил спор о том, законно ли было решение комиссии о недопуске Данилюка к госслужбе. На днях Данилюка не допустили к конкурсу на должность председателя Бюро экономической безопасности (Милованов возглавляет конкурсную комиссию).

"Его близко нельзя подпускать к госслужбе. Он (Данилюк - Ред.) неадекватный. Мы спорили, законно ли было решение комиссии о его недопуске. Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то про принципы, и про то, что у него большой политический опыт", - заявил "Стране" Милованов.

На вопрос о том, как сейчас его состояние, Милованов уточнил, что у него разбита брось и болит голова. За медицинской помощью он не обращался.

"Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - добавил Милованов.

Он уточнил, что пока не решил, будет ли заявлять на Данилюка в полицию.

"Не знаю, как правильно. Завтра решу", - сказал Милованов "Стране".

Напомним, что в пятницу, 30 июля, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова. Фотографии момента "разборок" появились в социальной сети Facebook.

Также "Страна" сообщала, что конфликт мог разгореться на почве выборов директора Бюро экономической безопасности, куда отправили заявки уже более 50 человек. О желании занять кресло директора БЭБ ранее сообщали бывший глава ГФС Сергей Солодченко, руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник, а также бывший министр финансов и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.