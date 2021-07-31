В Херсоне из контактного мини-зоопарка одного из торговых центров сбежала змея. Пока на место происшествия ехали специалисты, чтобы поймать рептилию, ее убил уличный кот.

Видео инцидента опубликовало "Фейсбук"-сообщество "Херсон обо всем", затем его распространили в "Ютубе".

Как пишет разместившая ролик в группе пользовательница, после побега животного посетителей торгового центра эвакуировали. Но пока к нему ехали спасатели, бело-рыжий кот разобрался со змеей.

На видео кот сначала осторожно принюхивается к рептилии, потом наносит ей несколько ударов и в итоге перекусывает горло.

В комментариях к ролику мнения разделились: одним людям стало жалко кота, который подвергался опасности, а другим – несчастную погибшую змею.

Ранее "Страна" рассказывала о массовом побеге диких животных в Германии. Три года назад из зоопарка города Люнебах улизнули сразу два льва, ягуар, два тигра и медведь.

Мы также сообщали, что позапрошлым летом из экопарка Фельдмана, расположенного под Харьковом, дала дёру зебра, которую долго не могли найти несколько десятков людей, поисковая группа на лошадях и квадрокоптер.