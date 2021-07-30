В интернете появилось видео с кадрами, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины при преследовании автомобилей СБУ, в одном из которых везли Николая Чауса, сбивают мотоциклиста.

На кадрах видно, как с места происшествия уезжает голубой микроавтобус, а на асфальте дороги на боку лежит сбитый мотоцикл без седока. Вероятно, именно он снимает ролик на телефон.

Как ранее сообщили "Стране" источники в полиции, пострадавшим в погоне мотоциклистом оказался 35-летний мужчина по имени Валерий. Он ехал на мотоцикле по Голосеевскому проспекту в направлении Голосеевской площади. На перекрестке с улицей Потехина Валерий остановился, так как загорелся красный сигнал светофора. В это время впереди него автомобиль марки Ford внезапно начал сдавать назад со звуковой сиреной, сбил мотоцикл и умчался в сторону Голосеевской площади.

Полиция установила, что Ford Tourneo принадлежит НАБУ, и вдет расследование инцидента.

Ранее "Страна" рассказывала, что бывшего судью Чауса 30 июля неожиданно нашли полуголым селе Мазуровка Винницкой области.

Мы разбирались в подробностях этой странной истории и прогнозировали, на кого похищенный судья теперь может дать показания.