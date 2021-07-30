В пятницу, 30 июля, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова, которого ранее избрали главой комиссии по выбору директора Бюро экономбезопасности.

По информации источника "Страны" удар пришелся в левый глаз бывшего министра.

Фотографии момента "разборок" появились в соцсети Facebook.

"А ведь начинали они у одного соросовского общака. Но затем их тропинки разошлись. Данилюк после отставки остался не при делах. А Милованов связал свою судьбу с Ермаком и заделался важным человеком. Например, возглавил комиссию по отбору кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности, зарубив кандидатуру Данилюка. Так что вражда их имеет свои причины", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Позже в социальной сети Facebook появились фото Тимофея Милованова сразу после драки с Александром Данилюком, на которой первый держится рукой за левый глаз.

Ранее "Страна" сообщала, что заявки на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности, которое заработает 25 сентября, отправили более 50 человек. О желании занять кресло директора БЭБ ранее сообщали бывший глава ГФС Сергей Солодченко, руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник, а также бывший министр финансов и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

В частности, Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начнет работу уже 25 сентября. На следующий день прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.