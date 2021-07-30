Ростислав Кравец, адвокат семьи Николая Чауса, которого спустя несколько месяцев после похищения в Молдове внезапно нашли в селе Винницкой области и который находился в руках СБУ, заявил, что экс-судьи в Службе безопасности официально нет.

Об этом Кравец сообщил вечером в пятницу в своем Телеграм-канале.

По словам адвоката, около 21:00 он прошел внутрь здания СБУ и стал ждать решения о его допуске к клиенту.

Однако через 20 минут Кравец написал, что официально Чаус к ним не поступал.

"Итак. Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ, и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - предположил Кравец.

Адвокат семьи Николая Чауса Ростислав Кравец в комментарии "Стране" заявил, что в СБУ отрицают наличие у них Чауса.

"Гении, которые разрабатывали этот план, явно обо мне не подумали. Я, как и все, узнал из открытых источников, что Чауса везут в СБУ. Был на эфире на телеканале, а после увидел эпическую погоню сотрудников НАБУ за СБУ, которые выясняют, "чей Чаус". Я как адвокат Чауса решил поехать в СБУ. Пошел в бюро пропусков - часто там бываю с клиентами, процедуру знаю. Говорю, мол, здравствуйте, я адвокат Чауса. Там засуетились. Побегали, взяли у меня удостоверение, записали меня. Вышел какой-то сотрудник СБУ в сопровождении еще кого-то. Спросил, в чем дело. Говорю, мол, узнал, что Чаус у вас. Они ушли куда-то советоваться. Возвращаются и говорят: официально Чауса у нас нет. А бюро пропусков закрыто и не работает", - воссоздает диалог с сотрудниками СБУ Кравец.

"Мы друг друга поняли и остановились на этой версии. Ну, я их понимаю: у них своя работа, у меня своя. Да и в целом глупая ситуация. А я же штурмовать СБУ не буду. Я вышел себе спокойно и пошел гулять. Вот до сих пор гуляю, думаю. Сегодня на этом кино закончилось", - сказал Кравец.

Адвокат Чауса уточнил, что сегодня был только "приквел" к сериалу о возвращении экс-судьи на родину.

"Это был только приквел. А завтра будет первая серия сериала: "Чаус вернулся". Подозреваю, что ситуация будет развиваться так. Силовики

"остынут" и решат, кому оставить дело по Чаусу. Вероятно, все-таки передадут в СБУ. И думаю что в понедельник, а может и на выходных, Чауса будут избирать меру пресечения. Правда, тяжело сказать, по какой статье - за взятку или по другому поводу. Юридически это дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд. Но теоретически это может быть и Печерский, и Шевченковский райсуд Киева - смотря как они это оформят", - добавил Ростислав Кравец.

Однако адвокат Чауса видит в сложившейся ситуации и плюсы.

"По крайне мере уже ясно, что Чауса точно убивать не собираются. А так как его до этого долгое время не показывали, я начал переживать, может его уже и в живых нет", - заявил Кравец.

Ранее "Страна" рассказывала, что у СБУ Чауса хочет забрать Национальное антикоррупционное бюро Украины. Бюро потребовало у спецслужбы передать Чауса его детективам на том основании, что они его разыскивают.

СБУ не вняло требованию, в результате сотрудники НАБУ даже устроили по Киеву погоню за авто спецслужбы, в котором везли Чауса. Во время погони был сбит совершенно посторонний человек - мотоциклист.