В пятницу, 30 июля, представители Минздрава рассказали украинцам, стоит ли отказываться от арбуза из-за нитратов.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей станице в Facebook.

"У большинства людей слово "нитрат" - это синоним яда. И почему-то оно всегда ассоциируется с арбузами", - говорят в МОЗ.

Эксперты отметили, что в этом есть "но":

Нитраты - это далеко не всегда яд.

Они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, воде и даже в нашем организме.

"Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма", - пишут в МОЗ, добавив, что большинство здоровых людей не будет иметь проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны.

Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред.

По данным ВОЗ, рекомендованной дневной дозой нитратов является 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг. Однако это ограничение на сегодня считается слишком предостерегающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков.

Также в МОЗ рассказали, чем же полезен арбуз:

В нем присутствуют 19 витаминов и 11 минералов.

В состав входит ликопен, который обладает мощные антиоксидантные, онкопротекторные и противовоспалительные свойства и уменьшает тромбообразование. Что краснее арбуз, тем больше в нем ликопена.

В арбузе образуется закись азота NO - вещество, регулирующее тонус сосудов и гладких мышц, участвует в расширении сосудов и снижении артериального давления, положительно влияет на иммунный ответ и скорость передачи нервного импульса.

Полезен людям, которые тренируются и активно занимаются физическими упражнениями. Ведь это - быстрые углеводы, антиоксиданты и аминокислоты. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов.

Ежедневное потребление арбуза полезно людям с атеросклерозом, женщинам в период менопаузы и людям с гипертензией и пре-гипертензией.

Благодаря содержанию антиоксидантов он полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз.

Однако есть моменты, когда арбуз опасен. Например:

Бактериальные возбудители могут быть причиной отравления арбузами. Причиной этого является надбитые или надрезанные арбузы, или несоблюдение гигиены, что в результате приводит к воспалению желудочно-кишечного тракта.

Людям с гиперкалиемией (избытком калия в крови) стоит не переедать арбузы. Поскольку в них содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, а тем, у кого нарушена регуляция содержания калия в крови, это вещество может повредить и вызвать аритмию или спазмы мышц.

Сахаров в арбузе сравнительно мало, но литр арбузной мякоти содержит 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительную гликемическую нагрузкиу. Лучше знать меру и сочетать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким.

"И помните, овощи, фрукты и ягоды - это важная часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать их количество в рационе - совершенно не нужно", - добавили эксперты.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала о влиянии нитратов на возникновение онкозаболеваний.

Также напомним название десяти сезонных овощей, которые стоит включить в свой рацион уже сегодня.