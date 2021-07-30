Директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал внезапное включение двигателей модуля "Наука", которое привело к бесконтрольному вращению МКС 29 июля. По его мнению, причиной этого мог быть человеческий фактор.

Свою версию причины ЧП во время стыковки модуля со станцией Рогозин изложил в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава "Роскосмоса" считает, что нештатную ситуацию могла спровоцировать эйфория и расслабленность сотрудников в Центре управления полетами.

"Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, возможно, система управления самого блока продолжит себя корректировать", - добавил чиновник.

Рогозин уверен, что сама стыковка при этом проходила идеально.

"Включение двигателей было сразу компенсировано другими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на грузовом корабле "Прогресс". Если мы и допустили какую-то небольшую ошибку, то немедленно эта ошибка была компенсирована", - заявил Рогозин.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о чрезвычайном происшествии при стыковке модуля "Наука" и о длинной истории его запуска.

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