Погоня транспорта Национального антикоррупционного бюро Украины за микроавтобусами СБУ, в одном из которых везли похищенного и найденного экс-судью Николая Чауса, не обошлась без жертв.

Как сообщили "Стране" источники в полиции, во время гонок пострадал случайно проезжавший мимо мотоциклист.

"Валерий С. 09.05.1986 года рождения двигался на мотоцикле по Голосеевскому проспекту в направлении Голосеевской площади. На перекрестке с улицей Потехина Валерий С. остановился на красный сигнал светофора. Впереди него автомобиль Ford начал сдавать назад со звуковой сиреной, сбил мотоцикл и поехал в сторону Голосеевской площади. Установлено, что автомобиль Ford Tourneo принадлежит НАБУ", - сказал источник в полиции.

Сейчас по поводу инцидента ведутся следственные действия, добавил собеседник нашего издания.

Напомним, 30 июля похищенного весной в Молдове Чауса нашли в одних трусах в селе Мазуровка Винницкой области.

Бывшего судью забрали из сел сотрудники СБУ и привезли в Киев. Это вызвало неудовольствие НАБУ: Бюро потребовало у СБУ передать Чауса его детективам на том основании, что они-де его разыскивают.