Итальянские правоохранители арестовали 31-летнюю украинку, которая напала на сотрудника полиции во время ее задержания и нанесла ему травмы.

Об этом пишет издание Gallura Oggi.

Происшествие случилось в прибрежном городе Ольбия на северо-востоке острова Сардиния. Посетители бара сообщили, что обратились в полицию из-за гражданки Украины, которая вела себя агресивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место полицейские сообщили, что пьяная женщина набросилась на них. Сначала она оскорбляла их, в потом ударила одного из них металлическим полотенцесушителем по голове.

В результате украинка была задержана. Суд направил ее в тюрьму "Банджали" в связи с сопротивлением полиции и нанесении телесных повреждений государственному служащему.

Напомним, ранее мы писали, что украинка пыталась пронести наркотики в Россию в босоножке.

Также сообщалось, что три юные украинки устроили голую фотосессию посреди дороги в Черногории и попали под суд.

Кроме того, мы рассказывали, что в Египте украинка каталась на парашюте по морю и врезалась головой в борт лодки.