Министерство здравоохранения утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Представители МОЗ обратили внимание, что, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech, этот препарат разрешено использовать детям старше 12 лет в Украине в случае, если ребенок:

имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на Covid-19 из-за сопутствующей болезни и не имеет противопоказаний к вакцинации;

с целью объединения семьи, которая выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19 или международное свидетельство о вакцинации;

выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19 или международное свидетельство о вакцинации;

является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19;

приехал из другой страны, где он получил первую дозу вакцины Comirnaty / Pfizer и имеет документы, подтверждающие это.

"Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу", - добавили в МОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, как получить Международное свидетельство о вакцинации у семейного врача. В частности, для начала врач или пациент могут самостоятельно распечатать бланк Международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4.

Также напомним, как может выглядеть международное свидетельство о вакцинации от коронавируса. При его получении нужно убедиться, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.