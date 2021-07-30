В пятницу, 30 июля, в одном из крупных районов Берлина в результате стрельбы пострадали трое мужчин и одна женщина.

Об этом сообщает местная газета Berliner Zeitung.

"Несколько выстрелов было произведено на стоянке строительного магазина в Веддинге (район Берлина - Ред.) в пятницу днем", - говорится в материале.

По данным пожарной охраны, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Им была оказана медицинская помощь на месте, а позже их госпитализировали в больницу.

В связи с произошедшим, полиция и спасатели проводят масштабную операцию в городе, которая продолжается до сих пор. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее "Страна" сообщала, что в американском Сиэтле в воскресенье произошло четыре инцидента со стрельбой. В результате трех человек убили, еще пятеро получили ранения. Инциденты друг с другом никак не связаны.

Также напомним, что во Франции произошла стрельба с резней возле детского сада. Три человека получили ножевые ранения и госпитализированы, один мужчина погиб. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.