Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во внутреннем отчете описали дельта-вариант коронавируса как весьма заразный, сравнимый по показателю передаваемости с ветряной оспой. В CDC также предупредили, что штамм может вызвать тяжелое течение заболевания.

Отчет опубликовало издание Washington Post.

В докладе говорится, что "индийский" штамм передается активнее, чем более ранние варианты SARS-CoV-2, вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадку Эбола, сезонный грипп и оспу. Он передается так же, как ветряная оспа - инфекция, распространенная у детей и вызывающая зудящую сыпь.

При этом "дельта" примерно так же смертоносна, как другие варианты, тогда как атипичная пневмония, лихорадка Эбола и другие болезни дают гораздо более высокие показатели смертности.

Согласно документу, штамм способен преодолеть защиту, обеспечиваемую вакцинами против коронавируся, хотя и делается ремарка, что органы здравоохранения очень редко наблюдали такие случаи.

По данным CDC, "дельта", вероятно, более заразна, чем другие варианты. Тем не менее уже установлено на практике, что вакцины эффективны в предотвращении тяжелого течения вызванной этим штаммом коронавирусной болезни, госпитализации и смерти.

Полученные данные могут вызвать споры о необходимости ношения масок, соблюдения дистанцирования и других мер там, где кампании вакцинации охватили уже много людей. В отчете CDC говорится, что носить маски по-прежнему нужно для снижения передачи - в дополнение к вакцинам.

Например, Израиль недавно вернул требования к ношению масок в помещениях и помещения на карантин путешественников.

Директор CDC Рошель Валенски сообщила со ссылкой на новое исследование, что вакцинированные люди, инфицированные вариантом "дельта", имеют огромное количество вируса в носу и горле, а потому они могут с такой же легкостью распространять опасный штамм, как и те, кто ещё не привит.

Как пишут американские СМИ, именно на основе этого отчета в США недавно даже привитых от коронавируса призвали носить маски в помещениях.

Ранее "Страна" сообщала, что штамм "дельта" вызвал четвертую волну коронавируса на севере Африки и Ближнем Востоке.