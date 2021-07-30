Российское Минэнерго попросило правительство как можно скорее запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из Российской Федерации.

Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, передает ТАСС.

"Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - сказал он.

Сообщается, что на этой неделе он уже говорил, что Минэнерго инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды.

На этой неделе цены снижались и только в последние два дня незначительно прибавили. Министр говорил о том, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.

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