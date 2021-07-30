После роста цен в России собираются как можно скорее запретить экспорт бензина
Российское Минэнерго попросило правительство как можно скорее запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из Российской Федерации.
Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, передает ТАСС.
"Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина", - сказал он.
Сообщается, что на этой неделе он уже говорил, что Минэнерго инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды.
На этой неделе цены снижались и только в последние два дня незначительно прибавили. Министр говорил о том, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.
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