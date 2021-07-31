Пока в СНБО обещают держать цены на электроэнергию для населения (точнее, для уязвимых слоев), тарифы для бизнеса будут расти.

30 июля, как раз в день тарифного заседания Совбеза, НКРЭ приняла важное для рынка электроэнергии решение - о повышении предельных цен в сегментах "на сутки вперед" и внутрисуточном.

Верхняя планка по тарифам выросла существенно - сразу почти на 61%, до 2 гривен за киловатт в ночные часы и 4 гривен днем.

"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически, это упразднение ценовых ограничений", - заявил глава НКРЭ Валерий Тарасюк.

То есть, выставленные ценники - это действительно "потолок" для рынка.

Решение регулятора во многом вынужденное. Мы уже писали, как трейдеры обвалили цены на рынке на сутки вперед. В отдельные дни тариф падал до 10-30 копеек за киловатт. Что сделало производство электроэнергии убыточным для ТЭС. Тем более, что и уголь, и газ, на которых они работают, стремительно дорожают.

Поэтому тепловая генерация начала массово выключать блоки и осталась фактически без угля.

"Повышение предельных цен (или прайс-кэпов) частично решит проблему. Но только на время, так как отечественный уголь в дефиците, а импортный даже при этих тарифах на электроэнергию слишком дорогой - больше 130 долларов за тонну", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Но для бизнеса электроэнергия может уже сейчас подорожать вдвое, что тут же скажется на стоимости всех товаров и услуг", - считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Разбирались, что значит повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии, и как это скажется на тарифах.

Двойной тариф для бизнеса

Мы уже писали о ситуации на рынке электроэнергии. На рынке на сутки вперед ценники резко упали, во многом из-за "игр" трейдеров, которые пытались избавиться от мелких конкурентов. Но обвал цены сделал убыточным производство электроэнергии на ТЭС, тем более, что как раз в это время активно пошли вверх цены на уголь и газ. То есть, топливо дорожало, а генерируемая электроэнергия падала в цене.

В итоге запасы угля на ТЭС упали до минимума, многие блоки начали выводить на аварийные ремонты. Поэтому резко упала генерация и в отдельные дни даже была потребность в аварийной помощи со стороны Беларуси и России. "Укрэнерго", якобы, даже пыталась ее получить, - заявлял нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Впрочем, сам оператор эту информацию опроверг.

В начале июля АМКУ начал расследование о наличии сговора на рынке на сутки вперед. А НКРЭ начала "тушить пожары" - повышать ценовые индикаторы на электроэнергию.

Так, 18 июля регулятор повысил прайс-кэпы до 1243,71 гривен за мегаватт-час в ночные часы (с 23,00 до 7.00) и до 2655,99 гривен - в дневные часы (с 7.00 до 23.00).

25 июня была установлена также минимальная цена на внутрисуточном рынке - на уровне 100,5% цены на рынке на сутки вперед. Она будет действовать до 1 октября.

После этого цены на рынке начали понемногу повышаться. Но это все равно не устраивало тепловую генерацию.

На днях "Центрэнерго" обратилась к министру энергетики Герману Галущенко с письмом, в котором сообщает о сложностях с подготовкой к отопительному сезону.

Якобы, клиенты массово отказываются от договором на поставку электроэнергии (ведь на "свободном" рынке ее уже можно купить дешевле); Поэтому денежные поступления сократились, и проводить ремонты и закупать уголь не за что.

"Центрэнерго" предложила ввести минимальные ценники во всех сегментах рынка электроэнергии и - отменить максимальные прайс-кэпы. И попросило денег на закупки угля.

Частично к просьбам тепловой генерации прислушались.

Правда, НКРЭ не отменил предельные цены, а только повысил их. Но достаточно ощутимо - на 60,8% (до 2 гривен за киловатт в ночные часы и 4 гривен в дневные часы).

В Нацкомиссии пояснили, что повышение цен необходимо в связи с общей тенденцией подорожания топлива, а также с тем, что в вечерние часы резко возрастает потребность в маневренных мощностях (а это ТЭС).

2-4 гривны за киловатт - это сегодня практически рыночная цена, — говорит Корольчук.

По его словам, при таких прайс-кэпах реальные тарифы на рынке на сутки вперед повысятся до 1,5-2 гривен в ночное время и 3,5-4 гривен в дневное, то есть, примерно вдвое.

То есть, электроэнергия для бизнеса резко подорожает.

"Тариф на рынке на сутки вперед - это фактически розничная цена на электроэнергию. По ней покупают компании, которые не имеют договоров или же которым нужно докупить объемы. И теперь платить придется больше", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Что, по словам Корольчука, может спровоцировать подорожание товаров и услуг. В структуре себестоимости продукции и услуг доля электричества разная - от 3-5% до 10-15%, как к примеру, в централизованном водоснабжении или парниковых хозяйствах.

Впрочем, еще не факт, что цены на рынке тут же взлетят.

"Регулятор увеличил верхние ночные и дневные прайс-кэпы почти в 2 раза. Но это не повод для больших волнений потребителей и чрезмерной радости тепловой генерации.

При "правильном" бизнес- поведении Энергоатома, Гарантированного покупателя, трейдеров, в том числе импортеров все может быть не так строго.

Ибо "нетронутая" нижняя цена в 10 копеек за киловатт-час на рынке на сутки вперед осталась доступной для всех, а правила балансирующего рынка и система принуждения "вываливания" на него с рынка на сутки вперед остались неизменными", - пишет на своей странице в Фейсбуке первый заместитель главы Всеукраинской энергетической Ассамблеи Юрий Саква.

То есть, разрешение повышать цены у рынка есть, но главное - будут ли возможности.

Будет еще дороже?

Отдельный вопрос - поможет ли повышение ценовой планки тепловой генерации? Геннадия Рябцев считает, что эффект может оказаться очень краткосрочным.

Так как ресурсы дорожают - и уголь, и газ - не факт, что даже повышенные ценники на электроэнергию будут выгодными для ТЭС, - говорит он.

В Минэнерго оценили потребности в угле в 2 млн тонн, а на 26 июля в запасах - только 183 тысячи тонн.

При этом сейчас на складах ТЭС угля на 25% меньше, чем было на 1 июля и на 21% меньше, чем предусмотрено по графику.

За последние 10 дней поставки угля составили 51,3 тысячи тонн, а расход - 65,4 тысячи. То есть, уголь и дальше "тает".

Корольчук говорит, что для того, чтобы пройти осенне-зимний сезон, ТЭС нужно накопить даже не 2 млн, а не менее 3 млн тонн угля. И уже сейчас понятно, что украинского ресурса не хватит. О причинах можно почитать здесь.

То есть, придется активно импортировать. Цены на уголь в мире сейчас зашкаливают - больше 130 долларов за тонну. "Хотя весной, когда уже были планы по импорту, компании собирались закупать уголь по 80 долларов", - говорит Корольчук.

Министр энергетики Герман Галущенко на днях заявил, что Украина будет наращивать добычу угля, но при необходимости станет его импортировать. "Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать", - сказал Галущенко. Среди стран, откуда возможен импорт, он назвал Польшу, ЮАР, Казахстан.

"Интересно было бы услышать, что сделано для того, чтобы обеспечить работой собственные угледобывающие предприятия, Но, похоже, готовятся к импорту", - прокомментировал ситуацию Волынец.

Со ставкой на импортный уголь ценники на электроэнергию, вполне возможно, придется еще больше повышать, - подытожили эксперты.

К слову, ДТЭК призвал СНБО вмешаться в "критическую ситуацию на рынке электроэнергии". И назвали причины кризиса - необоснованно низкие цены на рынке на сутки вперед, миллиардные долги на балансирующем рынке, нестабильность из-за спекуляций трейдеров. Но главное - низкие цены, из-за которых, якобы, ТЭС получили убытков более чем на 5 млрд.

"То есть, ДТЭК Ахметова подталкивает Зеленского идти путем Порошенко и принимать решения на рынке электроэнергии через СНБО. Более того, решение финансовых проблем Ахметова лежит в плоскости повышения тарифов для населения", - говорит Корольчук.

Как в этом ситуации будут спасать рынок электроэнергии и одновременно держать тарифы для населения - непонятно.