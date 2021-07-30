В пятницу, 30 июля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса за прошедший месяц ускорилось в два раза.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"На прошлой неделе ВОЗ сообщила о четырех миллионах случаев Covid-19, а с нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", - говорит представитель ВОЗ.

Помимо этого, по словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, штамм коронавируса "дельта" был выявлен уже в 132 странах.

Ранее "Страна" сообщала, что штамм "дельта" вызвал четвертую волну коронавируса на севере Африки и Ближнем востоке. При этом штамм "дельта" нашли в 15 из 22 стран данного региона, которые находятся от Марокко и до Пакистана.

Также напомним, что в США даже привитых от коронавируса призвали носить маски в помещениях из-за штамма "Дельта". В ведомстве попросили также соблюдать масочный режим всех учителей, сотрудников и учащихся школ, независимо от их прививочного статуса. При этом CDC продолжает рекомендовать студентам вернуться осенью к очному обучению.