Стоимость эталонных марок нефти на торгах в конце недели показала разноплановые изменения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее котировки нефти выросли до максимумов более чем за две недели.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 по Киеву в пятницу составляет $76,17 за баррель, что на $0,12 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Действие сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу.Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на $0,24 (0,32%) - до $74,86 за баррель.

Фьючерсы WTI на сентябрь на бирже NYMEX составила $73,36 за баррель, что на $0,26 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость нефти выросла на фоне публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов ресурса в стране за последнюю неделю. С другой стороны рост цен ограничивают опасения трейдеров касательно штамма коронавируса "дельта" и его влияния на экономику.

Также мы писали, что в понедельник мировые цены на нефть Brent и WTI разошлись в разные стороны.

Тем временем в Европе и Азии растут цены на газ. "Страна" разбиралась, почему ценники на газ ставят новые рекорды и что будет с тарифами в Украине.