Как сказали источники "Страны" в правоохранительных органах, на данный момент конфликт между НАБУ и СБУ вокруг Чауса не разрешён и будет развиваться.

"НАБУ продолжат попытки получить себе Чауса, который сейчас находится в СБУ. Но, скорее всего, уже не силовым образом. Потому что манёвры спецназа могут привести к тому, что против руководителей НАБУ могут возбудить дело за превышение власти и препятствование работы правоохранительных органов. Но процессуальные действия будут предприниматься и очень настойчивые", - сказал источник.

НАБУ, тем временем, опубликовало видео преследования микроавтобусов СБУ, на которых везли Чауса.

В НАБУ уже заявили, что сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать судью детективам детективам агентства.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - указывается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 Уголовного процессуального кодекса Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - настаивают в Бюро.

Напомним, ранее мы сообщали, что к зданию СБУ в Киеве, где сейчас находится Чаус подъехал спецназ НАБУ.

Перед этим НАБУ потребовало передать им Николая Чауса, мотивируя это тем, что его разыскивают детективы бюро.

Как писала "Страна", сегодня 30 июля похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. По словам старосты села, судья заявил, что стал жертвой похищения.

О том, что это значит можно прочитать в нашем материале.