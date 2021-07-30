Правительство одобрило Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское соглашение по климату. В документе заложена цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.

Как сообщает правительственный портал, такое решение с технико-юридическими правками Кабмин принял 30 июля.

Для достижения названного показателя в следующие 10 лет запланированы следующие мероприятия:

модернизация энергетических и промышленных предприятий;

развитие возобновляемых источников энергии;

меры энергоэффективности во всех секторах экономики от производства и транспортировки до потребления;

термомодернизация зданий;

увеличение доли органического сельского хозяйства и ресурсосберегающих практик сельского хозяйства;

электрификация и обновление транспорта;

введение иерархии управления отходами;

увеличение лесистости и реформа управления лесным фондом.

Как заявили в Кабмине, декарбонизация является логическим продолжением евроинтеграционного курса Украины. А реализация документа "положительно скажется на состоянии природных ресурсов, в частности, позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель".

Документ прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Изменение климата стало одной из самых острых мировых проблем. Только за последние несколько лет в Украине и мире в разы увеличилось количество аномальных погодных явлений, которые приводят к гибели людей и значительным экономическим потерям. В такой ситуации сценарий ничего не делать является самым опасным. Бездействие сегодня может иметь катастрофические последствия уже завтра. В том числе в виде безумных экономических убытков, в сотни раз превышающих объем средств, необходимых для постепенного сокращения выбросов. Поэтому Украина не останется в стороне трансформаций. И определение реальных целей климатической политики и их достижение - единственный правильный выход ", - сказал чиновник.

Пресс-служба Кабмина добавила, что в следующие 10 лет все страны мира должны заложить основы для трансформации разных секторов экономики, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. И Украина как часть мирового сообщества тоже является активным участником борьбы с глобальным вызовом.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как на экономике скажется присоединение Украины к "зеленому курсу" Евросоюза.

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