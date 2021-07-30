В субботу, 31 июля на Западе, Востоке и в Центре Украины ожидаются дожди с грозами. В других регионах синоптики прогнозируют переменную облачность.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра в пятницу, 30 июля.

В западных областях пройдут ливни с грозами. Днем температура будет колебаться от +28 до +30 градусов, а ночью похолодает до отметок в +14...+16 по Цельсию.

На Севере ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +28...+30, а ночью столбики термометров опустятся до отметок в +15...+19 градусов.

Центр также охватят дожди с грозами, однако в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +29...+31, а ночью будет прохладнее – от +16 до +19 по Цельсию.

Жителей Востока также будет ждать гроза. Днем температура воздуха прогреется от +29 до +31 градуса, а ночью – от +16 до +19.

Южные регионы завтра будет ждать жара, существенных осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +32, а ночью до +22.

В столице завтра также не ожидается осадков, в столбики термометров покажут от +30 до +32, а ночью похолодает до отметок от +17 до +19.

Напомним, в субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода, жара местами достигнет +34 градусов. Воскресным вечером в Киеве может пройти дождь.

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