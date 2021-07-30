В Беларусь массово едут граждане Украины прививаться от коронавируса. Они объясняют свои действия тем, что кампания по вакцинации от COVID-19 на их родине оказалась провальной.

Об этом идет речь в сюжете белорусского "Общественного телевидения".

По данным телеканала, за две недели в республике с целью вакцинного туризма побывали более полутысячи иностранных граждан. Около 200 из них получили первый укол.

В Беларуси прививают, причем платно, российской вакциной "Спутник V". Услугой уже воспользовались жители не только Украины, но также Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Возможность вакцинироваться на территории страны гражданам 73 стран появилась в середине июля благодаря указу Александра Лукашенко. Президент определил порядок въезда для вакцинных туристов на срок до пяти суток.

Интервал между первой и второй прививкой у иностранцев может составлять от 21 до 90 дней. После окончания иммунизации белорусские медики выдают сертификат.

"Прививочный" безвиз будет действовать до конца следующего года.

Что касается белорусов, то помимо "Спутника V" они могут вакцинироваться китайским препаратом "Синофарм". Первую дозу получили уже более миллиона граждан соседней страны. Из них более 920 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Смотрите сюжет с 4:56

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 1 августа откроют второй центр массовой вакцинации от коронавируса.

Мы также рассказывали, как в Украине ввести вторую дозу вакцины от коронавируса, если первая была получена в другой стране.