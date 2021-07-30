Правоохранители в Киеве задержали местного жителя, который хранил у себя дома и продавал особо опасные психотропные вещества.

Об этом сообщает прокуратура столицы в пятницу, 30 июля.

Как сообщили в ведомстве, во время отработки оперативной информации полицейские задержали 18-летнего парня, у которого обнаружилась партия вещества похожего на каннабис, размером в 1 кг.

Затем в ходе обыска по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли ещё 191 свёрток порошкообразного вещества похожего на амфетамин, масса которого составила 200 г. Также было выявлено около 500 кг каннабиса, около 40 г вещества, похожего на психотропное вещество MDMA, около 60 г вещества, похожего на психотропное вещество PVP, которые задержанный хранил для сбыта наркозависимым.

Изъятые наркотики полицейские оценили в полмиллиона гривен.

Молодой человек был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине разоблачили канал контрабанды иранского героина. Изъята партия наркотика стоимостью больше миллиарда.

Также сообщалось, что в Киевской области наркоторговцам сообщили о подозрении в контрабанде кокаина из Латинской Америки.