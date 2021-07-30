Национальное антикоррупционное бюро Украины не может поделить со Службой безопасности, кто заберет себе бывшего судью Николая Чауса, найденного под Винницей.

К зданию СБУ в Киеве, где сейчас находится Чаус подъехал спецназ НАБУ.

Ранее НАБУ потребовало передать им Николая Чауса, мотивируя это тем, что его разыскивают детективы бюро.

Напомним, Николай Чаус был похищен в начале апреля в Молдове, когда он отвозил своего ребенка на тренировку. После этого его вывезли в Украину. В Молдове уже объявили, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы.

Как писала "Страна", сегодня 30 июля похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. По словам старосты села, судья заявил, что стал жертвой похищения.

Позже сообщалось, что, по информации источников "Страны", судья Чаус находится в руках СБУ, его везут в Киев.

О том, куда теперь придет следствие по судье и где он на самом деле находился можно прочитать в нашем материале, в которым мы подробно разобрались, как нашелся похищенный судья Чаус и на кого теперь он даст показания.