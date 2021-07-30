Мировые цены на природный газ продолжают бить рекорды. Мы уже писали, как сильно взлетели газовые котировки на европейских биржах: если весной тысячу кубов можно было купить за 200-250 долларов, то на 20 июля ценники взлетели до 469 долларов. И на тот момент казалось, что это уже потолок.

Но ценники и дальше растут.

На 30 июля на голландской бирже TTF (к которой привязана цена на газ в Украине) котировки взлетели до 41,093 евро за мегаватт, а это порядка 510 долларов за тысячу кубов. При том, что еще 29 июля цена не превышала 39,75 евро за мегаватт (около 500 долларов). Августовский ресурс заявлен к продаже еще дороже - по 41,12 евро за мегаватт — 510,2 доллара за тысячу кубов.

Но до каких цифр в итоге могут разогнаться ценники - пока не знает никто.

"Верхней планки нет. Это может быть 600-650 долларов или даже больше, пока сказать сложно", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Если для Европы газ по 600 долларов и выше - это пока только страшилка, то для Азии - реальность. Газ там тоже растет в цене, что связано с высоким спросом со стороны восстанавливающегося после пандемии Китая. Эта тенденция уже заставила поставщиков сжиженного газа перебрасывать объемы из Европы в Азию. На европейском же рынке тем временем предложение сокращается при том, что спрос достаточно высокий.

То есть, пока сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен - и в Европе, и в Азии. Что сказывается и на украинском рынке, ведь у нас цены на газ привязаны к импортному паритету (котировки на бирже TTF плюс налоги и транспортировка).

На Украинской энергетической бирже ресурс августа предлагается уже по 15662 гривен за тысячу кубов, тогда как средневзвешенная цена июля - около 13 тысяч гривен за тысячу кубов. Это ценники с НДС, но без транспортировки, то есть, «на руки» газ в августе будет просто золотым - до 17,6 гривен за куб.

Рядовые украинцы по таким ценникам газ покупать не будут - у них годовые контракты. Теплокоммунэнерго, которым "Нафтогаз" предложил газ по 7,42 гривен за куб, но в ограниченных объемах, придется докупать дорогой ресурс. А вот бизнес - полностью на газе по под 18 гривен за куб.

"Такая цена просто убьет промышленность", - говорит Рябцев.

Разбирались, почему цены на газ бьют рекорды и что будет дальше.

Августовский демарш Газпрома

Мы уже писали, почему ценники на газ в Европе резко пошли вверх.

Причин несколько и на сегодняшний день все они "в игре", - говорит Рябцев.

Во-первых, на европейском газовом рынке активно имплементируются нормы Третьего энергетического пакета, которые предусматривает постепенный отказ от долгосрочных и среднесрочных газовых договоров и перенос основных продаж газа на биржи. Хотя сейчас на биржах продаются в основном спотовые, то есть, "лишние" объемы, а их не больше 20-25% от общего потребления. Биржевой переход еще только начался, а спекулянты уже массово ринулись на газовые биржи. Что раскручивает котировки.

"Реальная стоимость газа, который сейчас идет через биржи - 350 долларов, а не 500. Но массовые спекуляции держат цену на пике", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Во-вторых, в Европе растет спрос на газ. "Идет восстановление экономики после пандемии плюс ожидается еще большая активизация. Из-за этого, по прогнозам, потребление газа будет расти", - говорит Корольчук.

Свою лепту вносит и зеленый курс Европы в свете которого идет переход угольных ТЭС на "чистый" газ

В-третьих, снижается предложение. Мы уже писали о "факторе "Газпрома". "Газпром" не законтактовал дополнительных объемов украинской ГТС, чтобы увеличить прокачку в Европу. Хотя на тот момент Северный поток-1 был на ремонте.

Стоит отметить, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской трубы и на август. Как считают ряд экспертов - таким образом россияне подталкивают Европу не тянуть с открытием "Северного потока-2". Иначе цены взлетят еще больше.

"После того, как Газпром не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, цены на газ в Европе продолжили рост. Искусственная монополия Газпрома на экспорт газа из РФ не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС", - написал в Фейсбуке глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Доля истины тут есть. Когда Украина выставила мощности ГТС на август, котировки на европейских биржах немного просели, так как все ожидали, что Газпром будет бронировать нашу трубу. А, когда этого не произошло, цены снова пошли вверх. Но за предложение газа в Европе "отвечает" не только Газпром. Другие крупные поставщики, к примеру, Норвегия, стали давать меньше, что влияет на общие цифры газового баланса", - пояснил Корольчук.

"Новый всплеск цен на газ в Европе связан также с закачкой ресурса в хранилища. Из зимы, которая оказалась нетипично холодной, многие трейдеры вышли "пустыми". А так как газ дорожал, до последнего времени медлили с закачкой новых запасов. Сейчас же все запасаются газом, поэтому «лишних» объемов, которые формируют ценники на спотовых биржах, попросту нет", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Стоит отметить, что большинство европейских покупателей не приобретают газ по биржевым ценам. Они ориентируются на средне- и долгосрочные контракты, и цены там совсем другие — 200-300 долларов за тысячу кубов. К примеру, тот же Газпром предлагал ресурс Северного потока-2 по 180 долларов, правда, по прогнозам, ценник увеличится до 240 долларов.

Но небольшие и "срочные" объемы, которые нужны прямо сейчас европейские компании вынуждены приобретать по заоблачным ценам.

Газ уходит в Китай

Газ дорожает также в Азии. "Спотовые ценники взлетели до рекордных отметок - под 700 долларов за тысячу кубов", - говорит Рябцев.

Причины те же, что и в Европе - предложение не успевает за растущим спросом и "лишних" объемов попросту нет.

Основным претендентом на газ является Китай. С весны этого года он нарастил закупки сжиженного газа более чем на треть, по сравнению с прошлым годом (хотя весной 2020 года китайская экономика уже не была в локдауне и активно восстанавливалась).

При этом, отметим, что Китай наращивает поставки не только сжиженного газа, но и других энергоносителей. Скажем, за пять месяцев 2021 года поставки нефти в Поднебесную выросли на 2,3% (до 220,5 млн тонн), природного газа - на 24,5% (до 68,7 млрд кубов), в том числе, сжиженного газа - 33,9 млн тонн или 46,8 млрд кубов после ре-газификации).

Высокий спрос на энергоносители поясняется тем, что промышленность Китая сейчас на подъеме, причем, она способна переварить даже заоблачные цены на энергоресурсы.

"Китайский рынок является премиальным. Поэтому все поставщики за него активно конкурируют. Россия рассчитывает на увеличение прокачки трудопроводного газа через "Силу Сибири" до 10 млрд кубов (в прошлом году было импортировано чуть более 4 млрд кубов - Ред.).

Поставщики сжиженного газа перебрасывают объемы с европейского рынка на более выгодный азиатский. Рынок сжиженного газа в том же Китае превышает по объемам сегмент трубопроводного газа. СПГ в Китае закупают порядка 100 млрд кубов в год, тогда как трубопроводного - вдвое меньше.

В Китае работает 22 крупных СПГ-терминала, а в этом готовятся к запуску еще два, что увеличит мощности по приему сжиженного газа примерно на 17 млрд кубов в год. Поэтому поставки сжиженного газа будут и дальше "перетекать" в Китай.

И хотя в Европе доля сжиженного газа небольшая, ее снижение на фоне общего уменьшения предложения газа будет еще больше накручивать ценники.

"Убийство промышленности"

Что значит подорожание газа в мире для Украины.

Зависимость самая прямая. Цена на газ у нас рассчитывается по импортному паритету, поэтому по мере роста котировок в Европе растут ценники и у нас. На Украинской энергетической бирже на август уже заявлен газ по средней цене 15662 гривны за тысячу кубов с НДС, но без транспорта. Газ по предоплате предлагается по 10551 гривне, на условиях отсрочки платежа - по 15732 гривны.

Для сравнения: ресурс июля продается по средневзвешенной цене 12987 гривен за тысячу кубов. То есть, на август - подорожание больше чем на 2.6 тысяч гривен.

Эти цены - не для всех.

Население сейчас сидит на годовых тарифах, которые в среднем составляют 8-8,5 гривен за куб.

Теплокоммунэнерго "Нафтогаз" дал цену в 7,42 гривны за куб. Но, как рассказал нам глава КП "Тепловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко, эта цена распространяется лишь на определенные объемы газа. Квоты посчитали по среднему расходу газа для производства тепла для населения за последние три года. Но два из них были теплыми, и расход газа оставался небольшим. То есть, если зима будет холодной, в этом году коммунальщикам не хватит дешевого газа и они будут вынуждены докупать его по рыночным ценам. Поэтому средний ценник составит уже не 7,42 гривны, а около 12 гривен за куб с доставкой. Из-за чего и собираются рекордно повышать тарифы.

А вот бизнес будет вынужден закупать газ по рыночным ценникам. Которые, по прогнозам Корольчука, в ближайшие месяцы точно будут держаться на уровне 500 долларов и выше.

"Для промышленности такие цены - это убийство. Поэтому Украине нужно срочно отвязываться от формулы импортного паритета или хотя бы включать в нее и другие индикаторы, к примеру, стоимость газа отечественной добычи, резервы и т.д", - отмечает Рябцев.

Но пойдут ли на это власти - большой вопрос.