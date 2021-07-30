Источник в Службе безопасности Украины рассказал "Стране" о новых фигурантах санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

В перечень попали три человека. Об одном из них, Александре Аксте, мы уже подробно рассказывали. О двух других стало известно следующее.

Валерий Фальковский. Тесно связан с несколькими людьми, которые замешаны в контрабанде грузов на Одесской таможне.

Среди них:

Сергей Павлович Сердюк (руководит группой, отвечает за связь с высокопоставленными правоохранителями и политиками; внесен в санкционный список СНБО);

Денис Марселович Аменев (живет в Одессе, теневой руководитель финансово-хозяйственной деятельности группы; внесен в санкционный список СНБО);

Сергей Александрович Нейков (проживает в Одессе, бывший сотрудник прокуратуры, отвечает за взаимодействие с ГБР и СБУ).

Сам Валерий Фальковский, как говорят источники "Страны", живет в Одессе. Он бывший сотрудник таможни. Фактически Фальковский руководит группой, отвечает за связь с клиентами, общение с таможней и правоохранительными органами в Южной Пальмире.

"По факту Фальковский - это младший партнёр Сердюка (бывшего прокурора, тоже попавшего в санкционный список - Ред.). Его доля раньше была 15%, сейчас больше, но деталей не знаю", - признался наш источник в СБУ.

Даже несмотря на ранее введенные санкции СНБО на некоторых членов группировки, она продолжала наращивать объёмы серого и черного импорта из Китая и Турции.

Владислав Студенец. Это зять Александра Галкина, бывшего прокурора Одесской области.

В мае-августе 2020 года он организовал и наладил канал контрабанды. За эти месяцы было два скандала с его участием. Первый - когда пограничники задержали партию сигарет, которые он провозил под видом хозяйственных товаров. А чуть позже был задержан автомобиль с турецким товаром и контрабандными сигаретами.

Напомним, об бизнесмене Аксте мы писали 29 июля в связи с увольнением начальника управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумов. Его "ушли" как раз из-за тесных связей с Акстом.

Мы также сообщали, какие еще решения принял СНБО, кроме составления очередного санкционного списка.