С понедельника, 2 августа, Швейцария исключает Украину из писка стран риска по коронавирусу. В связи с этим граждане Украины смогут въезжать в страну на общих основаниях.

Об этом сказано на сайте и в Твиттере Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии.

"Со 2 августа 2021 года Украина больше не будет страной риска. Для граждан этой страны будут применяться обычные требования въезда в Швейцарию", - написала пресс-служба ведомства в микроблоге 30 июля.

Разъяснение о том, что подразумевают общие основания, даны на интернет-странице секретариата. А именно: из третьих стран за пределами Шенгенской зоны в Швейцарию может свободно попасть любой человек, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса.

Также Швейцария отменила требование соблюдать карантин при въезде из Шенгенской зоны.

Кроме того, для прибывающих самолетом непривитых людей остается требование проходить тестирование на инфекцию.

Как писала "Страна", Италия с 31 июля разрешила украинцам въезжать на свою территорию, только с обязательной пятидневной самизоляцией.

Мы также сообщали, что с выходных в ФРГ начнут требовать для въезда свидетельство о прививке от COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест.