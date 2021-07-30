Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против трёх граждан и связанных с ними 24 компаний, которых СНБО обвиняет в контрабанде.

Об этом секретарь СНБО сказал на брифинге в пятницу, 30 июля.

Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины - Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

"24 компании, аффилированные этими господами, также вошли в этот список", - сказал Данилов.

Данилов отдельно уточнил, что этот список "контрабандистов" составляло не СБУ, как ранее, а МВД.

Отметим, что Александр Акст считается автором так называемой "почтой схемы" контрабанды, которую как раз вчера детально описывала "Страна".

По данным источников в правоохранительных органах, эту схему "крышевал" влиятельный генерал СБУ Наумов, об увольнении которого "Страна" сообщила еще в прошлую пятницу. После этого ГБР провело обыски на предприятиях Акста. Сам Акст сейчас находится в Турции.

Напомним, в апреле СНБО впервые в истории Украины ввел санкции против десяти контрабандистов.

Почему украинская власть взялась за таможню и в пользу кого идет зачистка подробно разбиралась "Страна".