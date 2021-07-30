Совет национальной безопасности и обороны пообещал не допустить повышения тарифов на электричество, но это касается только "уязвимых частей населения".

Об этом на брифинге по результатам выездного заседания СНБО 30 июля сообщил секретарь органа Алексей Данилова. Брифинг транслировался в Фейсбуке Офиса президента.

По словам Данилова, упомянутые администрации будут вводить в случае угрозы национальной безопасности.

"Кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы. Президент ставит задание: уязвимым частям населения не должна быть повышена стоимость электроэнергии и мы это должны сделать", - заявил Данилов.

Слова Данилова прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Дословно он сказал, что СНБО принял решение не повышать цены на электроэнергию для "уязвимых групп населения". То есть, не для уязвимых, получается, могут и повысить. Вероятно будут вводить некую схему по разным тарифам для разных групп в зависимости от объемов потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что Данилов ничего не сказал по поводу тарифов на отопление. А именно по ним прогнозируется самый серьезный прирост в платежках у населения.

Ранее Данилов заявил, что в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос введения временных администраций на предприятиях олигархов-монополистов в энергосфере.

"Мы не позволим манипулировать ситуацию с тарифами. И кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы", - сказал он.