Данилов пригрозил ввести временные администрации на энергопредприятия в случае "тарифного майдана"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал фамилии олигархов, которые монополизировали энергетическую сферу в Украине.
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
По его словам, совет рассмотрел опасные тенденции в этой сфере и увидел признаки монополизации.
Данилов озвучил фамилии людей, которые, как он утверждает, владеют ключевыми предприятиями на энергорынке:
- Ринат Ахметов
- Вадим Новинский
- Братья Игорь и Григорий Суркисы
- Константин Григоришин
- Геннадий Боголюбов
- Игорь Коломойский
- Сергей Левочкин
- Юрий Бойко
- гражданин РФ Михаил Воеводин
Он также сказал, что власть не даст названным людям манипулировать тарифами.
"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу: ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения... Это касается напрямую господина Фирташа, который находится под санкциями. Будем давать распоряжение Кабмину, проверять эти вещи, чтобы войти в соответствие с действующим законодательством. Не можем допустить, чтобы кто-то шантажировал нас как государство, передергивал платежки и так далее", - резюмировал Данилов.
Также, по его словам, СНБО обратил внимание на состояние газораспределительных сетей.
"К сожалению, за последнее время государство каким-то странным способом потеряло 16 тысяч 920 километров газораспределительных сетей, которые перешли в частную собственность. И мы не видим причин, чтобы не разобраться, как государство потеряло эти 16 тысяч километров сетей", - сказал секретарь СНБО.
Он добавил, что сейчас в сфере распределения газа "тотальная монополия, одна компания владеет 70% облгазов".
По словам Данилова, в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос введения временных администраций на их предприятиях.
"Мы не позволим манипулировать ситуацию с тарифами. И кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы", - сказал он.
Также Данилов сказал, что СНБО принял решение не повышать цены на электроэнергию для "уязвимых групп населения".
Напомним, на днях Кабмин продлил до конца лета действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Таким образом, до 1 сентября цены на электричество повышаться не будут, останется действующий тариф - 1,68 гривен за кВт/час.
На прошлой неделе сообщалось, что Украина определила 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем.