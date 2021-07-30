Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал фамилии олигархов, которые монополизировали энергетическую сферу в Украине.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

По его словам, совет рассмотрел опасные тенденции в этой сфере и увидел признаки монополизации.

Данилов озвучил фамилии людей, которые, как он утверждает, владеют ключевыми предприятиями на энергорынке:

Ринат Ахметов

Вадим Новинский

Братья Игорь и Григорий Суркисы

Константин Григоришин

Геннадий Боголюбов

Игорь Коломойский

Сергей Левочкин

Юрий Бойко

гражданин РФ Михаил Воеводин

Он также сказал, что власть не даст названным людям манипулировать тарифами.

"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу: ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения... Это касается напрямую господина Фирташа, который находится под санкциями. Будем давать распоряжение Кабмину, проверять эти вещи, чтобы войти в соответствие с действующим законодательством. Не можем допустить, чтобы кто-то шантажировал нас как государство, передергивал платежки и так далее", - резюмировал Данилов.

Также, по его словам, СНБО обратил внимание на состояние газораспределительных сетей.

"К сожалению, за последнее время государство каким-то странным способом потеряло 16 тысяч 920 километров газораспределительных сетей, которые перешли в частную собственность. И мы не видим причин, чтобы не разобраться, как государство потеряло эти 16 тысяч километров сетей", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас в сфере распределения газа "тотальная монополия, одна компания владеет 70% облгазов".

По словам Данилова, в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос введения временных администраций на их предприятиях.

"Мы не позволим манипулировать ситуацию с тарифами. И кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы", - сказал он.

Также Данилов сказал, что СНБО принял решение не повышать цены на электроэнергию для "уязвимых групп населения".

Напомним, на днях Кабмин продлил до конца лета действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Таким образом, до 1 сентября цены на электричество повышаться не будут, останется действующий тариф - 1,68 гривен за кВт/час.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина определила 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем.