Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал фамилии олигархов, которые монополизировали энергетическую сферу в Украине. 

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу. 

По его словам, совет рассмотрел опасные тенденции в этой сфере и увидел признаки монополизации.

Данилов озвучил фамилии людей, которые, как он утверждает, владеют ключевыми предприятиями на энергорынке: 

  • Ринат Ахметов
  • Вадим Новинский
  • Братья Игорь и Григорий Суркисы
  • Константин Григоришин
  • Геннадий Боголюбов
  • Игорь Коломойский
  • Сергей Левочкин
  • Юрий Бойко
  • гражданин РФ Михаил Воеводин

Он также сказал, что власть не даст названным людям манипулировать тарифами.

"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу: ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения... Это касается напрямую господина Фирташа, который находится под санкциями. Будем давать распоряжение Кабмину, проверять эти вещи, чтобы войти в соответствие с действующим законодательством. Не можем допустить, чтобы кто-то шантажировал нас как государство, передергивал платежки и так далее", - резюмировал Данилов.

Также, по его словам, СНБО обратил внимание на состояние газораспределительных сетей.

"К сожалению, за последнее время государство каким-то странным способом потеряло 16 тысяч 920 километров газораспределительных сетей, которые перешли в частную собственность. И мы не видим причин, чтобы не разобраться, как государство потеряло эти 16 тысяч километров сетей", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас в сфере распределения газа "тотальная монополия, одна компания владеет 70% облгазов".

По словам Данилова, в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос введения временных администраций на их предприятиях.

"Мы не позволим манипулировать ситуацию с тарифами. И кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы", - сказал он.

Также Данилов сказал, что СНБО принял решение не повышать цены на электроэнергию для "уязвимых групп населения".

Напомним, на днях Кабмин продлил до конца лета действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Таким образом, до 1 сентября цены на электричество повышаться не будут, останется действующий тариф - 1,68 гривен за кВт/час.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина определила 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем

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