Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина впервые за все тридцать лет своей независимости получила стратегию внешнеполитической деятельности.

Об этом глава МИД сказал на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Краматорске в пятницу, 30 июля.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического и продуманного подхода у нас были колебания и прыжки из одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы в ряде направлений", - сказал министр.

В документе прописаны шесть ключевых моментов:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие агрессивной политике России;

курс на членство в ЕС и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав и интересов граждан Украины за границей;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Напомним, 30 июля заседание СНБО было выездным и прошло на Донбассе. В повестке было восемь вопросов, часть из них касалась медицины, воды и границы, а также безопасности в энергетическом секторе.

Также сообщалось, что на заседании СНБО председателем был президент Украины Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Донецкую область.