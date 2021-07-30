В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода, жара местами достигнет +34 градусов. Воскресным вечером в Киеве может пройти дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, Украина проведет выходные между атмосферными фронтами, но серьезных дождей в страну это не принесет. Практически во всей Украине в течении выходных будет жаркая, сухая и малооблачная погода.

"Разве что незначительные "укусы" фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и Востоке Украины", - добавила Диденко.

Кроме того, дожди могут пройти в западной и северной части Украины вечером в воскресенье. В Киеве в воскресенье тоже может пройти дождь.

На всей территории Украины будет жаркая погода - днем +28...+32, а в восточных и южных регионах столбики термометров поднимутся и до +34.

"Июль завершается, лето продолжается. Словом, яблоки, арбузы, солнце, река, цветы, море, концерты на террасах, детская беззаботность, наши теплые планы согласно прогнозу погоды - как всегда актуальны!" - резюмировала Диденко.

Напомним, несколько простых правил могут помочь спастись от аномальной жары.

Также сообщалось, что во время разгара жары в Киеве запретили купаться на всех пляжах.