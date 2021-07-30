Возле Офиса Зеленского под охраной полиции начался ЛГБТ-рейв с полуголыми людьми. Видео и фото
Под Офисом президента под охранной усиленных кордонов Нацгвардии и полиции все-таки начался "музыкальный прайд" в поддержку ЛГБТ. Ранее "Страна" писала, что на участников рейва нападали радикалы из разных организаций, мешая проведению мероприятия.
Об этом сообщил корреспондент "Страны".
Участники одеты в необычные наряды, они танцуют на фоне Офиса президента под электронную музыку.
"Зрелище не для слабонервных", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны" видео, где на Банковой танцует девушка в красном купальнике, на голове которой шапка с пальцами, закрывающими лицо. В то же время эта шапка похожа на ксеноморфа из фильма ужасов "Чужой".
На мероприятии не многолюндно, в рейве участвуют несколько десятков человек. Они одеты в достаточно оригинальные костюмы.
Фото: Рейв на Банковой под Офисом президента, источник: "Страна"
Участники также принесли с собой радужный флаг
Фото: Рейв на Банковой под Офисом президента, источник: "Страна"
Фото: Рейв на Банковой под Офисом президента, источник: "Страна"
Напомним, участники рейва выступают в поддержку законопроекта №5488, он предусматривает до восьми лет лишения свободы за дискриминацию по признакам сексуальной ориентации, расы, возраста и языка.
Сразу после начала рейва на участников стали нападать радикалы.
Также сообщалось, что в сентябре в Киеве пройдет ежегодный традиционный марш равенства, главной темой которого в этом году тоже станет поддержка законопроекта №5488.
Ранее мы писали, что посольства западных стран в совместном заявлении выразили обеспокоенность нападениями на активистов ЛГБТ в Украине. При этом пандемия коронавируса только ухудшила ситуацию с дискриминацией, жертвой которой чаще всего становятся представители ЛГБТ-сообщества.