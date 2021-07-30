В пятницу, 30 июля, на Донбассе прошло выездное заседание СНБО. В повестку внесли восемь вопросов.

Среди них - вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Об этом накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также он анонсировал, что заседания будут проводиться на выезде постоянно, чтобы "активнее обращать внимание на другие города кроме Киева, и привлекать к взаимодействию местные власти".

Интересно, что спикер парламента Дмитрий Разумков на это заседание ехать отказался.

В Донецкую область сегодня прибыл Владимир Зеленский. Он председательствовал на пятничном заседании СНБО.

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18:38 Еще один вопрос - зеленая энергетика.

"Еще вопрос был, который поднял премьер. Это касалось обязательств по Парижскому соглашению. Сейчас мы берем второй курс таких обязательств. Должны сокращать выбросы и развивать зеленую экономику", - заявил Данилов.

Интересно, что обязательство развивать в Украине "зеленку" дала Германия после встречи Байдена и Меркель в США. Они договорились об этом после того, как согласовали достройку и запуск "Северного потока-2".

Связано ли это решение СНБО с намерениями Меркель - посмотрим.

18:32 Вернемся к тому, что Данилов говорил об Ахметове и других. По его словам, в случае угрозы нацбезопасности, рассматривается вопрос введения временных администраций - "в случае необходимости".

"Кто-то уже готовит на весну какие-то тарифные майданы. Президент ставит задание уязвимым частям населения не должны быть повышена стоимость электроэнергии и мы это должны сделать", - заявил Данилов.

18:31 Ввели новые санкции против "контрабандистов". В списке двое граждан Украины и один Германии. И несколько компаний.

Один из них - Александр Акст (связанный с уволенным влиятельным генералом СБУ Наумовым, подробнее об этом здесь). Также введены санкции против граждан Фальковского и Студенца.

18:29 Полная цитата Данилова по энергетике.

"Вопрос об угрозах нейтрализации в энергетической сфере.

Это один из самых сложных вопросов, которые мы рассматривали.

СНБО рассматривает опасные тенденции в этой сфере, видим признаки монополизации в этой сфере.

Есть 8 фамилий:

Ахметов

Новинский

Братья Суркисы

Григоришин

Боголюбов

Коломойский

Левочкин

Бойко

И гражданин РФ Воеводин".

18:28 Еще один вопрос - облгазы Дмитрия Фирташа, против которого уже введены санкции. Будут разбираться, как они перешли в частные руки.

18:26 Четвертый вопрос - энергетика. Главная проблема на этом рынке - монополизация. Среди монополистов назвали Ахметова и Коломойского. Всего в списке восемь фамилий людей, которые влияют на распределительные сети.

В случае чего, на предприятия будут введены временные администрации. Секретарь СНБО Данилов заявил, что цены на электроэнергию повышаться не должны.

Данилов заявил, что власть не допустит "тарифных майданов".

18:23 Первый вопрос - граница, второй - обеспечение медиков, прорабатывается вопрос повышения им зарплат с 1 января.

Третий - водные ресурсы. Зеленский раскритиковал работу Госслужбы по водным ресурсам. Особые претензии к качеству воды. Будут заслушаны доклады о том, как обеспечить качественной водой школы и детсады. А также сельское хозяйство.