В мире обсуждают вышедшую в Германии книгу о канцлере Ангеле Меркель, в которой для украинцев, в частности, интересны подробности ее общения с Владимиром Путиным на тему Украины.

В 800-страничном издании "Ангела Меркель. Канцлер и ее время" биограф немецкого канцлера, журналист Ральф Больман рассказывает, как Меркель и Путин общались на повышенных тонах на переговорах по украинскому кризису семь лет назад.

"Азартный" Путин и "холодная" Меркель

Присутствовавшие на этих переговорах сотрудники аппарата Меркель анонимно сообщили Больману, что Путин говорил "много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени".

"В сложных ситуациях он становился, по их словам, "очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным". Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет", - раскрывает журналист в своей книге детали общения Путина и Меркель. А вот сама Меркель, как узнал журналист, была "холоднее".

Очевидцы переговоров рассказали журналисту, что Путин и Меркель "говорили все друг другу в лицо".

"Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона", - пишет Больман.

По информации Больмана, телефонные разговоры двух лидеров часто "имели характер дуэлей", и таких звонков были десятки. Меркель и Путин открыто говорили друг другу в лицо то, что думали во время кризиса в Украине.

"Как и большинство других западных политиков и внешнеполитических экспертов, Меркель практически не ожидала вмешательства Путина в ситуацию. Она в кризисном 2014 году десятки раз созванивалась с российским президентом, со стороны Федерального ведомства печати последовали публичные заявления касательно 27 таких переговоров", - пишет Больман.

Тем не менее, как узнал биограф, Меркель отказалась от поездки в Москву на встречу по украинскому вопросу, поскольку боялась быть "униженной Путиным", а также сомневалась в шансах на успех такого визита.

"Переговоры между лидерами двух стран едва ли становились приятнее, несмотря на то, что Меркель и Путин научились уважать друг друга. Путин теперь знал об упорстве Меркель, он знал, что с ней, как с ведущим политиком Европы, придется считаться еще в обозримом времени. Оба они всегда по достоинству оценивали друг друга, хотя и не одобряли действия каждой из сторон", - уточняет Больман.

Меркель в тот момент ставила целью на фоне кризиса на Украине объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Впрочем, пишет Больман, не оправдался расчет Европы на то, что повышение цен в России из-за санкций приведет к снижению популярности президента Путина.

Слезы канцлера и тайны назначения главы Еврокомиссии

Это уже вторая биографии Меркель, написанная Больманом, бизнес-редактором Frankfurter Allgemeine Zeitung. Первая книга вышла восемь лет назад.

"Меркель в Германии, несмотря на то, что ее срок на посту истекает в этом году, по-прежнему в центре внимания, она возглавляет списки симпатий. В этой книге написано о том, что сделало ее канцлером и разные неизвестные до сих пор подробности из ее жизни. Например, как на саммите "Большой двадцатки" в Каннах в 2011 году, в разгар кризиса евро, Меркель якобы расплакалась. Или о том, что назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии было согласовано годом ранее, хотя это все еще остается предметом спекуляций", - считает журналист Süddeutschen Zeitung Стефан Корнелиус.

"Укрепила влияние России в Европе"

В экспертной среде в Германии считают неслучайным появление книги о Меркель на исходе ее срока, перед выборами в Бундестаг, где на пятки ее преемнику Армину Лашету наступает кандидатка на пост канцлера от "Зеленых", которые настроены антироссийски и выступают против "Северного потока-2". А националисты в Украине называет Меркель "фрау Риббентроп".

На то же делают упор и противники Меркель и ее партии в Германии.

"Часть общества считает соглашение по Северному потоку-2 триумфом Путина и задается вопросом, почему Меркель поставила все на карту ради этого проекта, когда до конца срока ее полномочий осталось почти ничего. Приверженность Меркель "Северному потоку-2" затмевает ее предыдущую политику в отношении Украины. В конце концов она сделала все возможное, чтобы проект, который в долгосрочной перспективе укрепил бы влияние России в Европе, увенчался успехом", - полагает Ральф Фюкс, директор Центра либерального модернизма в Берлине.

Вероятно, чтоб перебить эти настроения и была выпущена биографическая книга, где Меркель предстает жестким политиком, противостоящим Путину.

"Партия Меркель пытается удержать рейтинги. Противники канцлера критикуют ее за "дружбу с Россией" и "сдачу Украины" в обмен на "Северный поток-2". Критику, как считают некоторые, может частично перекрыть выход книги со "сливом" разговоров с Путиным семилетней давности, в которой она показана как жёсткий переговорщик, которая ругалась с президентом России из-за Украины", - говорит наш источник в дипломатических кругах.