Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил две внеплановые невыездные проверки: для телеканала "ДОМ", который показал карту России вместе с Крымом и для телеканала "Интер", в эфире которого вышли фильмы с актерами из списка лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета в пятницу, 30 июля.

После того, как "ДОМ" показал карту РФ с Крымом, в регулятор поступило обращение СБУ и нардепа от "Евросолидарности" Ирины Геращенко, а также ряда других депутатов, которое переслал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Что касается "Интера", то 12-17 и 20-24 июля телеканала показал пять фильмов, которые не понравились Нацсовету: "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".

Вышеперечисленные фильмы, как заявляет Нацсовет, нельзя показывать в Украине из-за того, что в них участвуют лица, которые внесены в перечень "угрожающих нацбезопасности Украины".

Проверки на телеканалах пройдут в период с 13 по 27 августа.

Напомним, после того, как 5 июля "ДОМ" показал карту с российским Крымом, на телеканале начали внутреннюю проверку, а данный выпуск программы сняли с эфира. После этого телеканал заявил, что нашел конкретного человека, который виновен в произошедшем.

Также сообщалось, что телеканалу "Интер" Нацсовет уже назначал проверку за демонстрации фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.