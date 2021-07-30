Национальное антикоррупционное бюро заявило, что по состоянию на 15:30 пятницы, 30 июля, сотрудники СБУ, которые задержали найденного под Винницей судью Николая Чауса, на связь с детективами НАБУ не выходили.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме того, НАБУ потребовало передать им Николая Чауса, мотивируя это тем, что его разыскивают детективы бюро.

"НАБУ, почувствовав, что дело Чауса у него хотят забрать, потребовала отдать ей экс-судью. И пожаловалась, что сотрудники СБУ, у которых сейчас находится Чаус, не выходят на связь", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Николая Чауса похитили в начале апреля в Молдове, когда он отвозил своего ребенка на тренировку. После этого его вывезли в Украину. В Молдове уже объявили, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы.

Также мы писали о том, что 30 июля похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. По словам старосты села, судья заявил, что стал жертвой похищения.

Кроме того, сообщалось, что по информации источников "Страны", судья Чаус находится в руках СБУ, его везут в Киев.