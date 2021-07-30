Три западнобалканских государства с 2023 года отменят между своими странами пограничный контроль в рамках инициативы "Открытые Балканы". Речь об Албании, Сербии и Северной Македонии.

Об этом со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича сообщает Euractiv.

Лидеры государств пришли к такой договоренности на Экономическом форуме по региональному сотрудничеству в Скопье, столице Северной Македонии. Президент Сербии рассказал, что в течение последних двух лет между ним и премьерами Албании и Северной Македонии возникло настоящее доверие.

Глава правительства Албании Эди Рама также обратился к властям Косово, Черногории и Боснии и Герцеговины с призывом присоединиться к инициативе. Они не соглашаются на это на протяжении вот уже двух лет.

А премьер Северной Македонии Зоран Заев, комментируя данное решение, заявил, что граждане всех трех стран имеют европейские ценности и выбирают единый путь.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что шесть балканских стран станут членами ЕС "в силу геополитических причин".

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