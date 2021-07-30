"Укрзализныця" предупредила о возможных изменениях в расписании. Фото: t.me/UkrzalInfo

Из-за масштабной аварии, которая случилась в ночь на 30 июля под Полтавой, все поезда из и до Харькова будут курсировать по измененному графику до субботы, 31 июля. 

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба "Укрзализныци". 

Работы по устранению последствий аварии, во время которой фура столкнулась с поездом у станции Решетиловка, продолжаются. Завершить их хотят уже к завтрашнему дню. После этого поезда начнут курсировать полноценно по расписанию. 

Пока же составы, которые направляются в Харьков или едут оттуда, следуют по парной колее, что приводит к отклонениям от графика. 

По состоянию на 14:30 из-за этого на три часа задержался поезд №85 Новоалексеевка - Львов, на 50 минут поезд №138, который курсирует между Хмельницким и Лисичанском, по 40 минут составило время опоздания поездов №46 и №70, которые следуют из Лисичанска в Ужгород и Львова в Мариуполь соответственно. 

Укрзализныця предупредила об опоздании поездов. Скриншот сообщения

Напомним, недавно "Укрзализныця" достроила железнодорожную колею в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, как поезд "Укрзализныци" уехал из Львова без пассажиров, им предложили поехать в кабине машиниста другого поезда

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