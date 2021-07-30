Киевский апелляционный суд оставил без изменения решение о круглосуточном домашнем аресте в отношении народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Соответствующее решение суд вынес сегодня, 30 июля, рассмотрев апелляцию стороны защиты Медведчука на избрание Печерским районным судом Киева меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.

Виктор Медведчук прокомментировал решение апелляционного суда, который оставил без изменений решение суда первой инстанции в отношении Медведчука о круглосуточному домашнем аресте до 7 сентября.

"У меня всегда было уважение к судебной власти. Хочу сказать, что и сейчас я своим взглядам не изменяю.

Наша партия и фракция в парламенте, которая является второй по количеству депутатов, больше остальных партий защищала и будет защищать судебную власть.

Сегодня я ещё раз убедился, что эту деятельность, не работу, а деятельность, по защите суде ной власти, по формированию статуса ее независимости мы должны продолжать.

Мы будет бороться против влияния внешнего управления на суды и судебную власть",- заявил Медведчук

Как сообщалось, Медведчук сегодня на суде заявил о полном отсутствии доказательств его вины.

20 июля судебное заседание по обжалованию меры пресечения Виктору Медведчуку было перенесено на 10 дней. Это было вызвано тем, что судьи не смогли изучать материалы дела, так как документы (их 15 томов), передали в суд в день заседания.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Однако сами они считают эти обвинения сфабрикованными.

13 мая Печерский суд Киева выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Затем ее продлили еще на два месяца.

Также суд продлил на полгода досудебное расследование в уголовном производстве по делу против Медведчука и Козака.