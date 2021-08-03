Судя по тенденциям августа, глобальных событий в этом месяце будет не так много, как в июне и июле. Однако значимость августа станет понятна уже до конца 2021 года. Астрологи выделяют несколько знаков Зодиака, которым в августе нужно быть предельно собранными и постараться не реагировать на информационный шум, который может происходить вокруг.

Овен (21.03 - 20.04)

Некоторые события безусловно будут задевать в эмоциональном плане, но как таковых последствий они не несут. Поэтому важно сконцентрироваться на рабочих моментах, а привычную новостную текучку (природные катаклизмы, эпидемии и нестабильную политическую ситуацию) анализируйте, не зацикливаясь на последствиях для себя лично.

Телец (21.04 - 21.05)

День потребует от вас организованности и собранности. Начало августа станет удачным временем для завершения важных дел и получения навыков, способствующих профессиональному росту. Избегайте спонтанных покупок и конфликтов в семье, будьте корректны в общении. Сейчас хорошее время для постановки жизненной цели.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Несмотря на то, что вы привыкли мыслить глубоко и обширно, звезды не советуют вам воспринимать повестку сегодняшнего дня буквально. Лучше настроиться на укрепление своего здоровья и решение бизнес-вопросов. Также есть шанс подписать несколько контрактов с пользой для себя, показать себя успешным во время переговоров и упрочить свой карьерный статус.

Лев (23.07 - 23.08)

Именинникам этого периода нужно постараться отдохнуть и не перегружать свой организм работой. Верьте в себя и будьте собой, что бы ни произошло. Наберитесь храбрости для новых вершин. Поверьте, вы всё успеете и всё разрешите, если будете заряжены правильной энергией. Если вы родились в первой декаде августа, сделайте к празднику что-то для себя, а не своих гостей. Вот увидите, они пойдут на компромисс с вами!

Весы (24.09 - 23.10)

С 3 по 15 августа вы сможете поддерживать выгодные отношения с окружающими только благодаря деловым переговорам и спокойной доверительной позиции. Несколько первых недель вам будет не до семейных отношений. Однако постарайтесь не выпускать из своего внимания родителей, детей и любимого человека. Распределяйте свое внимание и заботу на всех, как бы тяжело это не было.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Начало месяца (до 13 числа) станет для вас успешным в плане экономики и политики. Вас ждет череда новых событий, некоторых разочарований и открытий, а также интересных знакомств. Отнеситесь ко всему происходящему чуть легче и с долей иронии - как вы умеете! Если в течение первой недели вы сможете закрыть все открытые вопросы, успех не заставит себя ждать.

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