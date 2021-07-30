Похищенный в Молдове судья Николай Чаус, которого 30 июля обнаружили в селе Винницкой области, на данный момент находится в руках Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Исходя из информации источника, дело Чауса попытаются передать в СБУ, которая и будет, в основном, заниматься Чаусом, а не НАБУ.

Напомним, сейчас дело против Чауса ведет Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дело о взятке.

Адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец со ссылкой на слова детектива НАБУ подтвердил, что Чауса сейчас везут в СБУ в Киев.

Напомним, 30 июля стало известно, что Чаус обнаружен в селе Мазуровка Винницкой области. Сам он рассказал старосте села, что был похищен неизвестными. Между тем супруга Чауса Светлана рассказала, что муж с ней не связывался и о его местонахождении ей неизвестно. При этом она опознала судью на фотографии "Страны", добавив, что муж поседел.

В свою очередь адвокат семьи Чаусов заявил, что тот тоже с ним не связался. Защитник связывается с Винницким управлением полиции и Национальным Антикоррупционным бюро Украины для возможности получить доступ к Николаю.

Николай Чаус с 2016 года находился в Молдове, куда он был предположительно вывезен по приказу Петра Порошенко. В апреле стало известно о его похищении. По версии, распространенной в СМИ, к его похищению имеют отношения сотрудники украинской разведки.