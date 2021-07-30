Супруга Николая Чауса Светлана заявила, что ей ничего не было известно о том, что ее муж нашелся, на связь с ней он не выходил.

Об этом Светлана Чаус рассказала в комментарии "Стране".

Жена похищенного судьи опознала своего супруга на фото, которое опубликовала "Страна".

"Да. Это он.... Только седой", - сказала Светлана Чаус.

Само фото она прокомментировала так: "Какой ужас".

Напомним, сегодня, 30 июля, судью Николая Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области. По информации местного сельского старосты, мужчина был в одних трусах и заявил, что его похитили неизвестные.

Николая Чауса похитили в начале апреля 2021 года в Молдове, когда он вел на тренировку своего ребенка. Спустя более чем три месяца в Генпрокуратуре Молдовы официально заявили о причастности к похищению Чауса украинских спецслужб.

Также мы писали о том, что будучи похищенным, Чаус записывал несколько видеообращений, последнее из которых появилось в середине июня. Оно было посвящено его конфликту с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.