Адвокат семьи похищенного экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" информацию о том, что в селе Винницкой области нашёлся пропавший экс-судья.

Защитник заявил, что Чаус ещё не выходил с ним на связь.

"Как и журналисты, я только что узнал о том, что якобы в Могилев-Подольском был обнаружен Николай Чаус. По состоянию на 15:10 со мной ни он ни представители правоохранительных органов не связывались. Надеюсь, это правда. После общения с Николаем Чаусом будут приняты решения о необходимости предоставления правовой помощи", - сказал Кравец.

Кравец добавил, что сейчас связывается с Винницким управлением полиции и Национальным Антикоррупционным бюро Украины для возможности получить доступ к клиенту.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. В апреле текущего года стало известно, что его похитили, по словам жены - во время того, как судья отвозил на тренировку ребенка.

Однако после похищения в интернете начали появляться видеообращения Чауса, в одном из которых он анонсировал разоблачения сотрудников Днепровской прокуратуры.

В конце июня адвокат Чауса выразил обеспокоенность тем, что новые видео от Чауса перестали появляться, что может означать то, что судья отказался от сотрудничества со своими похитителями.

30 июля источники "Страны" рассказали, что Чауса нашли в Винницкой области.