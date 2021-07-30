Похищенного судью Николая Чауса нашли. Он сообщил полиции, что был похищен.

Об этом сообщили источники "Страны"

Как рассказал источник, в полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными.

На место выехали правоохранители.

По версии, которая активно обсуждается в СМИ, Чаус был похищен сотрудниками украинской разведки.

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Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки. С 2016 года Чаус находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса в Молдове, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Позже Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб. Также по его словам, в этом могли быть задействованы государственные учреждения Молдовы.

Жена судьи Чауса сообщила "Стране", что доверяет информации генпрокурора Молдовы о похищении мужа украинскими спецслужбами