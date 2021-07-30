Итальянское правительство с 31 июля разрешило украинцам въезжать на территорию страны. При этом туристам будут разрешены все типы путешествий.

Об этом на своей странице в Твитере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с завтрашнего дня Италия восстановит безвиз для жителей Украины по рекомендациям Совета ЕС. Однако, как добавил Кулеба, есть нюанс: в течение пяти дней нужно находиться на самоизоляцию по прибытию.

Также среди обязательных требований при въезде в страну указаны такие:

справка об отрицательном тесте на коронавирус (молекулярный или экспресс), сделанный минимум за 72 часа до приезда;

онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Formна;

находиться в самоизоляции пять дней;

повторный тест на вирус с отрицательным результатом.

Такие условия будут в силе до 30 августа текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что с выходных Германия начнет требовать для въезда свидетельство о прививке от COVID или отрицательный тест.

Также мы писали, что вчера Кипр ужесточил правила въезда для украинцев.