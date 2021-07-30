В день поездки Зеленского на Донбасс у его Офиса в Киеве ищут взрывчатку
Днем в пятницу, 30 июля, у здания Офиса президента в Киеве ищут взрывчатку. Сам глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Взрывчатку ищут не из-за сообщения о минировании. У Офиса президента просто обнаружили подозрительную сумку, теперь ее проверяют взрывотехники.
При этом в 16:00 под Офисом президента должен начаться "Рейвах Прайд" - мероприятие в поддержку прав ЛГБТ и всех других сообществ, которые подвергаются дискриминации. Прайд должен быть экспериментальным - его хотят провести в формате рейва при участии электронных музыкантов.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс еще днем в пятницу, 30 июля. Там он запланировал встречу с украинскими военными, которые участвуют в ООС. Кроме того, президент примет участие в заседании СНБО, во время которого его члены обсудят тарифы на электричество, а также темы, связанные с госграницей.
Также мы писали о том, что выездное заседание Совбеза пропустит спикер Рады Дмитрий Разумков. Сейчас он находится в командировке в южных регионах.
Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что всегоо СНБО в Донецкой области рассмотрит 8 вопросов.