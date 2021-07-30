После начала войны в Украине в 2014 году, между канцлером Германии Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным прошли десятки телефонных разговоров, многие из них имели не очень приятный характер. Иногда политики даже повышали друг на друга голос.

Об этом сказано в биографии канцлера ФРГ, отрывки из которой цитирует "РИА Новости".

Биографию немецкого политика написал историк Ральф Боллман и в ней рассказывается о жизни Меркель с самого рождения и до текущего года. По словам биографа, в 2014 году канцлер, как и многие западные политики, не ожидала, что Кремль таким образом "вмешается в политические дела Украины".

В том же году она неоднократно звонила своему российскому коллеге, хотя при этом лично ехать в Москву отказывалась, потому что считала, что шансов на успех нет и Путин может ее унизить. Телефонные беседы государственных лидеров, по словам автора биографии, напоминали дуэли. При этом отмечается, что большеую часть времени говорил именно Путин, иногда очень эмоционально, даже зло. Меркель же говорила спокойнее и более коротко. Иногда политики повышали голос в ходе беседы.

Напомним, в апреле текущего года Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе.

Ранее Меркель призвала Путина сократить военное присутствие на границе с Украиной.