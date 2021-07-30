В МИД Украины призвали украинцев не посещать регионы Средиземноморского побережья Турции, в которых бушуют сильные пожары.

Об этом сообщили на сайте ведомства в пятницу.

В сообщении говорится, что 28 июля из-за аномальной жары на территории юго-запада Турции распространились сильные пожары. Речь идет о туристических объектах в Анталии, Адане, Мерсине и Мугле, которые наиболее популярны среди туристов из Украины.

По данным министерства, из-за пожаров уже есть жертвы среди местного населения. Кроме того, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и других.

В связи с этим в ведомстве заявили, что учитывая непредсказуемость дальнейшего развития ситуации гражданам Украины рекомендуется не совершать поездки в регионы охваченные пожаром.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались 28 июля. Огонь не стихает третий день и приблизился к курортным Анталии, Мармарису и Бодруму. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали. "Страна" подробно писала, как в Турции бушуют лесные пожары и чем они грозят украинским туристам.

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